كتب - يوسف محمد:

استقر النادي الأهلي على قائمة الفريق النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل ساعات من غلق باب القيد لفترة القيد الاستثنائية التي أتاحها الاتحاد الدولي للفرق المشاركة في المونديال.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن قائمة الأهلي، لن تشهد أي تغييرات عن الـ 28 لاعبا، الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق، بما فيهم أحمد سيد زيزو الوافد الجديد إلى الفريق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد فتح فترة قيد استثنائية للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بدأت مطلع يونيو الجاري حتى يوم 10 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمد مجدى أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: نيجيك جراديشار ووسام أبو علي.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025 النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل قد أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك.

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