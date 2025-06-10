مصدر يكشف حقيقة تلقي حسام عبد المجيد عروض رسمية للاحتراف

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وجود اهتمام من بعض الأندية الروسية لضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد بالنادي حسام عبد المجيد.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الروسية، خلال الساعات الماضية إلى وجود اهتمام من قبل ناديي سيسكا موسكو وروبن كازان، بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "سبورت رو" الروسي، عبر تقرير له اليوم الثلاثاء، أن ناديي سيسكا موسكو وروبن كازان يرغبان في ضم مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك حسام عبد المجيد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اهتمام من بعض الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، لكن لم يأتِ أي عروض رسمية للاعب حتى الآن ولكن اللاعب لديه رغبة في خوض تجربة احترافية".

وأضاف: "نادي الزمالك يسعى لتعديل عقد اللاعب، وسيتم عقد جلسة بين اللاعب والمسؤولين في النادي في الفترة المقبلة، لكشف التفاصيل الخاصة بهذا الأمر".

وشارك عبد المجيد خلال الموسم المنقضي رفقة نادي الزمالك، في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

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