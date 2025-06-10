كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، صدمة إلى جماهير المارد الأحمر، بعدما أعلن غياب مهاجم الفريق جراديشار عن مباراة الافتتاح بمونديال الأندية.

وقال شوبير في تصريحات عبر راديو "أون سبورت" اليوم الثلاثاء: "تواصلت مع مصدر طبي داخل النادي الأهلي لمعرفة تفاصيل إصابة جراديشار مهاجم الفريق، أخبرني بأنه يعاني من إجهاد فقط".

وأضاف: "جراديشار لن يكون جاهز لمباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في افتتاح مونديال الأندية".

وكان المهاجم السلوفيني، قد تعرض للإصابة خلال مباراة المارد الأحمر الودية أمام باتشوكا المكسيكي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين.

وتلقى المارد الأحمر أمس هزيمة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يذكر أن الأهلي، سيخوض المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة فجرا أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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