القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن خطة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لتجهيز المحترف الفلسطيني بصفوفهم وسام أبو علي.

وسام أبو علي يستعد لخوض مباراة مع منتخب بلاده عند 09:45 مساءً أمام نظيره العماني بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يعاني من أزمة في خط الهجوم بعد إصابة لاعبه السلوفيني جراديشار بشد عضلي مما دفع الجهاز الفني لتجهيز لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن وسام أبو علي سيغادر إلى مدينة ميامي ليصل في الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء بتوقيت أمريكا الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على أن يحصل على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيشارك في التدريبات يومي 12 و 13 يونيو على أن يكون وسام أبو علي جاهزًا للمشاركة أمام إنتر ميامي حال عدم تعرضه للإصابة.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ يقعا في مجموعة تضم كذلك ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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