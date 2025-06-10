الرجاء يصدم الزمالك ويجدد تعاقده مع نجمه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الرجاء المغربي توقيع عقدًا جديدًا مع لاعبه محمد بولكسوت لمدة موسمين، متمنيًا مواصلة اللاعب التألق معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار نادي الرجاء عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء أن تجديد التعاقد يأتي ضمن حرص مسؤولوه للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية وتعزيز الاستقرار الفني.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا بوجود مفاوضات معه من قِبل مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

اللاعب الذي يجيد اللعب على طرفي الملعب كان قد شارك بقميص الرجاء خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 38 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 خلال 3335 دقيقة لعب.

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