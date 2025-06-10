كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عقده مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد القادم 15 يونيو بخصوص رحيل لاعب القلعة البيضاء أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأشار مرتضى منصور عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن المؤتمر يأتي للحديث عن رحيل زيزو مجانًا للأهلي وإهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه ـ بحسب قوله ـ، مستنكرًا عدم تعليق وزير الشباب والرياضة على الأمر.

نادي الزمالك قد تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي لضم زيزو مقابل 6 مليون دولار بجانب دفع 10% من قيمة حقوق الرعاية خلال مدة تعاقد اللاعب مع النادي السعودي ونسبة 20% من بيع عقد اللاعب مستقبلاً.

وشدد مرتضى منصور على عدم وجود رغبة لديه في العودة لرئاسة نادي الزمالك مجددًا، مشيرًا إلى أنه سيكتفي بأن يظل أحد الملايين من الجماهير.

زيزو صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2018/19 بعد نهاية تجربته الاحترافية بنادي موريرينسي البرتغالي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا ضم زيزو لصفوفه لمدة 4 مواسم إذ التحق الجناح الأيمن الدولي بمعسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية وشارك بودية الفريق أمام باتشوكا المكسيكي تحضيرًا للمشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

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