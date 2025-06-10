يستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة هامة أمام نظيره العماني ضمن المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب فلسطين نظيره العماني عند 09:15 مساء على استاد عبدالله الثاني في عمّان.

وينتظر أن يشارك مهاجم الأهلي وسام أبو علي بالمباراة قبل السفر للحاق ببعثة فريقه المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر beIN Sports AFC وقناة الكأس القطرية و قنوات SSC السعودية.

ويحتل المنتخب الفلسطيني قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نظيره العماني صاحب المركز الرابع وثلاثة نقاط عن منتخب العراق صاحب المركز الثالث.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ يقعا في مجموعة تضم كذلك ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

اقرأ أيضًا:

"آخر شيء الماديات".. رد حاسم من إمام عاشور على تجديد تعاقده مع الأهلي

"استغربت من شيء وهناك مشاكل".. شوبير يعدد مكاسب الأهلي وخسائره من ودية باتشوكا