كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب خط وسط النادي الأهلي إمام عاشور إنه لا يجد أي مشكلة في فكرة تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

عاشور صاحب الـ 27 عامًا كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 23/24 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي بعقد لمدة 5 مواسم.

وأضاف عاشور في تصريحات لقناة أون سبورت صباح اليوم الثلاثاء:"أنا تحت أمر النادي الأهلي إذ طلب مني تجديد العقد والأمور المادية آخر شيء يمكن أن نتحدث عنه".

وأشار اللاعب إلى أنه يشعر بحماية جماهير الأهلي له:"سعيد بحبهم لي وأشكرهم على دعمهم لي، وعندما تجد هذا الحب تكون مستعد أن (تموت نفسك علشانهم)"

وتطرق إمام عاشور للتصالح مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب بقوله:"لم تكم هناك أزمة من البداية معه بل كان حلم من أحلامي التدريب تحت قيادته".

وكان إمام قد كتب عبر حسابه بمنصة انستجرام عقب التتويج مع الأهلي بلقب الدوري: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. موسم شاق وصعب كان نفسنا نحقق فيه أكتر من بطولة.. سعيد بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخ الأهلي .. سعيد بلقب الهداف وسعيد أكتر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف .. ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليًا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية .. وفي النهاية بستغل الفرصة دي وأكد احترامي و تقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن.. ودايما في خدمة منتخب مصر".

وخاض اللاعب مع الأهلي 85 مباراة بمختلف البطولات منذ انضمامه سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 19.

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