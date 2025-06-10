كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى الإعلامي أحمد شوبير عن مكاسب الأهلي من مباراته الودية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي أكبر من الخسائر التي لا تذكر بحسب قوله.

الإسباني خوسيه ريبيرو كان قد خسر في مباراته الأولى مع الأهلي وديًا بركلات الترجيح أمام باتشوكا بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما صباح أمس الإثنين بالتعادل بهدف لمثله ضمن التحضيرات لكأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وقال أحمد شوبير، خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير" اليوم الثلاثاء:"الخسائر لا تذكر، خسرت بركلات الترجيح فليست قضية أو مشكلة مباراة انتهت بهدف لكل فريق المكاسب أن المدرب جعل الجميع يشارك ولكني استغربت عدم مشاركة يحيى عطية الله هل هناك إصابة لا أعلم فقد منح كوكا وكريم الدبيس شوط لكل لاعب".

وأردف شوبير:"الأهلي لم يخسر بل تعادل بهدف لمثله وباتشوكا فريق جيد، والأهلي غيّر طريقة لعبه بعض الشيء وكان هناك بداية لعمليات التحضير من خط الدفاع ولكن مازالت الناس غير قادرة على الحكام على ريبيرو، يرونه صامتًا وهذه طبيعته الشخصية ولكن لا أستطيع الحكم عليه فينًا سواء كان مدربًا جيدًا أو لا ولكن أقول إن هناك أشياءً ليست سيئة رأيناها بالمباراة والرجل (قلبه جامد) زيزو شارك بعد رحله 14 ساعة وفوجئنا بأنه بدنيًا ومعنويًا جيدًا".

وأتم شوبير بقوله:"ديانج عاد بعد غياب عامًا وهو قاطرة بشرية فالمكاسب هامة جدًا وهناك مشاكل في خط الدفاع ولابد من تصحيحها ولم يكن هناك تهديد على مرمى باتشوكا كما كان متوقعًا ولكن الشكل العام مبشر وهناك أشياء جيدة تعطي مؤشرًا جيدًا".

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