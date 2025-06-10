كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال إمام عاشور، لاعب الأهلي، إن من حق جماهير ناديه الحلم بكل شيء في كأس العالم للأندية حتى لو بالتتويج بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ يقعا في مجموعة تضم كذلك ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأضاف عاشور في تصريحات لقناة أون سبورت، صباح اليوم الثلاثاء:"جماهير الأهلي من حقها أن تحلم بكل شيء حتى لو بالتتويج بكأس العالم للأندية، نعم هناك فوارق بين اللاعبين ولكن في النهاية كرة القدم 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا وهذا رأيي دائمًا حتى في مباريات المنتخب".

وتابع لاعب وسط الأهلي:"تغيّرت كثيرًا بعد الانضمام للأهلي وتعلمت من أخطائي السابقة وتواجدي مع لاعبين كبار بالفريق والمنتخب يجعلني أتعلم باستمرار"، فيما أشار إلى حزنه بسبب الخروج من دوري أبطال أفريقيا إذ لم يكن يتوقع مغادرتهم البطولة على يد نظيرهم صن داونز الجنوب أفريقي.

وأتم صاحب الـ 27 عامًا تصريحاته بقوله:"كنت أشعر أننا سنتوج بالدوري وأكدنا كلاعبين أننا إذا فزنا بالمباريات المتبقية سنتوج باللقب".

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