كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن لاعب يجب على النادي الأهلي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى بعد غياب فرصة تواجده بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير، خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير" اليوم الثلاثاء:"المشكلة في الأهلي أن وسام أبو علي لديه مباراة مع منتخب فلسطين أمام نظيره العماني وسينهي المباراة ويصل أمريكا قبل مباراة إنتر ميامي بـ 48 ساعة ولكنه سيشارك لحد ما سيكون جاهزًا إلا إذا تعرض للإصابة وهنا بفتح باب مهم جدًا بنسمع عن محمد شريف وأن الأهلي هيضمه لا مش هيضمه".

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ يقعا في مجموعة تضم كذلك ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأضاف شوبير:"أعتقد أن نادي كبير مثل الأهلي وجهة نظري الشخصية في احتياج لوجود محمد شريف فالآن هناك ظرف لوسام أبو علي وإصابة بسيطة لجراديشاير هل سيكون هناك تفاوض مع محمد شريف؟.. أعلم أن هناك مكالمة قد حدثت مع شريف بعد نهاية الدوري ولم تتكرر".

وأتم الإعلامي الذي كان حارسًا لمرمى الأهلي:"هناك أكثر من 5 عروض داخلية لمحمد شريف ومازال يفضل الأهلي رغم ضياع فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية وهي قرارات فنية لا أحد يتدخل بها غير الجهاز الفني".

شريف صاحب الـ 29 عامًا كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/18 قادمًا من صفوف وادي دجلة قبل أن يرحل بصورة نهائية في الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 لنادي الخليج السعودي لمدة موسمين لينتهي تعاقده مع نهاية الموسم الماضي 2024/25.

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