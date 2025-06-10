كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مروان عطية لاعب فريق الأهلي إن تقييم الجهاز الفني الجديد بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو مازال مبكرًا، مشيرًا إلى أن الأداء في المباريات الودية يختلف عن الرسمية.

ريبيرو كان قد خسر في مباراته الأولى مع الأهلي وديًا بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما صباح أمس الإثنين بالتعادل بهدف لمثله ضمن التحضيرات لكأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وشدد عطية خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الثلاثاء على جاهزيتهم لخوض مونديال الأندية، منوهًا إلى أنه يتطلع وجميع زملائه من لاعبي الفريق لتقديم أفضل ما لديهم خلال مباريات البطولة.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ يقعا في مجموعة تضم كذلك ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأضاف عطية:"في الفترة الماضية تلقيت عروضًا كثيرة، ولكن أنا موجود مع النادي الأهلي ولم ولن أفكر مُطلقًا في الرحيل، لأنني أرغب في البقاء من أجل كتابة التاريخ وتحقيق البطولات لإسعاد جمهور الأهلي".

وأوضح لاعب الأهلي أن الأجواء في كأس العالم للأندية هذه المرة مختلفة ورائعة:"ونحن سعداء بالمشاركة في البطولة، ودائمًا معتادون على الظهور بالمستوى الذي يليق بالأهلي ويسعد جماهيره، حتى يظل اسم النادي حاضرًا وبقوة في المحافل الدولية والتقييم لا يزال مبكرًا على مستوى الأهلي مع الجهاز الفني الجديد؛ فالأداء في المباريات الودية يختلف تمامًا عن المواجهات الرسمية، ونحن ما زلنا في مرحلة التأقلم على الظروف والأجواء، حتى نحقق النتائج المنتظرة في مباريات كأس العالم للأندية».

وتابع صاحب الـ 26 عامًا: "المنافسة بين كل اللاعبين ظاهرة صحية وتصب في صالح الفريق، وكل الأسماء الموجودة في قائمة الفريق لاعبون مميزون، ومشاركة أي لاعب تخضع لرؤية المدير الفني، وأي لاعب يشارك بشكل أساسي يحظى دائمًا بالدعم والمساندة، لأننا في النهاية فريق واحد وهدفنا تحقيق النتائج الجيدة".

وأردف لاعب الوسط:"مواجهة إنتر ميامي في الافتتاح ستكون حدثًا مهمًّا وكبيرًا، واللاعبون يشعرون بحجم الحدث وجميعنا على قدر المسئولية، خاصة وأن مونديال الأندية هذه المرة يقام بمشاركة ٣٢ فريقًا وكل مجموعات البطولة قوية، وأي فريق متواجد في هذا المحفل العالمي هو بالتأكيد من أفضل الفرق على مستوى القارة التي ينتمي لها، والبطولة تضم أندية من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبالتأكيد المنافسة ستكون صعبة".

وأكمل: "وفرة اللاعبين الجيدين في كل مراكز الملعب أمر مهم للغاية لفريق في حجم النادي الأهلي، وأتمنى أن تكون الصفقات الجديدة موفقة للظهور بأفضل مستوياتها وجميعهم عناصر مميزة ولديهم خبرات كبيرة، وأتمنى لهم التوفيق حتى يصنعوا الفارق ويساهموا في تحقيق الانتصارات خلال مباريات البطولة، خاصة وأن الأهلي سوف يواجه فرقًا في منتهى القوة وأصحاب مستوى عالٍ، ولا بد أن نكون في قمة الهدوء والتركيز، ونحضر لهم بشكل جيد".

واسترسل لاعب الوسط الدولي:"بالتأكيد مواجهة إنتر ميامي صعبة وسنخوض المباراة ونحن واثقون من قدراتنا بكل تأكيد، ولاعبو الأهلي لديهم قدرات مميزة، وأي لاعب يرتدي قميص الفريق يسعى بكل طاقاته للظهور بأفضل مستوى ممكن، وإنتر ميامي فريق كبير ويقوده ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ولكن في نفس الوقت الأهلي نادٍ كبير، وسنلعب المباراة مثل أي مواجهة أخرى، وهدفنا فقط تحقيق الفوز".

وأضاف: "أفضل ذكرياتي في كأس العالم للأندية، هي مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي التي حققنا فيها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكنت ألعب ضد الثلاثي نجولو كانتي وفابينيو ورومارينيو، وحصلت على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وكنت سعيدًا بعد تلك المواجهة التي جاءت بعد فترة من وفاة والدي كما أنني بعد انضمامي للأهلي بـ15 يومًا، شاركت مع الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب، ولعبت أمام أوكلاند سيتي لمدة ربع ساعة، ثم شاركت أيضًا في مواجهة فلامنجو البرازيلي، وهذه البطولة كانت المشاركة الأولى لي مع الأهلي في المونديال.

ووجه مروان عطية في ختام تصريحاته رسالة لجماهير الأهل:"أتمنى أن تكونوا داعمين بقوة لنا، وسنعمل على إسعادكم وتحقيق نتائج تليق باسم الأهلي، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم".

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