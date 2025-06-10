"بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالوافد الجديد على صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية أحمد سيد "زيزو" بطريقتهم الخاصة"

واصطف لاعبو الأهلي على هامش حصة تدريبية لهم نشرتها حسابات قناة أون سبورت اليوم الثلاثاء للترحيب بالصفقات الجديدة بجانب زيزو مثل التونسي محمد علي بن رمضان ومحمد سيحا.

وكان الأهلي قد خسرّ وديًا بركلات الترجيح على يد باتشوكا المكسيكي صباح أمس الإثنين بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بهدف لكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

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