كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أيام قليلة تفصل الأهلي عن قص شريط مشاركته العاشرة بكأس العالم للأندية وهذه النسخة ستقام البطولة بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة.

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وأوقعت قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بجانب بورتو البرتغالي.

ويسلط مصراوي الضوء خلال ثلاث حلقات على الأندية التي سيواجهها الأهلي خلال دور المجموعات بالبطولة التي ستُقام خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

الأهلي ستكون بدايته عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمواجهة فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

لاعبو الأهلي كانوا قد حصدوا بطاقة التأهل بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 فيما يشارك إنتر ميامي إثر فوزه بدرع مشجعي الدوري الأمريكي لكرة القدم 2024 - الكأس الممنوحة للفريق صاحب أفضل سجل إجمالي خلال الموسم للدوري الأمريكي لكرة القدم -.

ما منحه المقعد المخصص لنادٍ واحد من الدولة المضيفة. بعد فوزه سابقًا بكأس الدوري في عام 2023، البطولة التي تقام في منتصف الموسم وتشارك فيها جميع فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم، والدوري المكسيكي الممتاز.

ويعد نادي إنتر ميامي حديث النشأة بعدما تم تأسيسه في عام 2018 من قِبل نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام الذي قرر أن ينهي مشواره في الدوري الأمريكي بالانضمام لنادي لوس أنجلوس جالاكسي إذ كان يتواجد بند في عقد لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بامتلاك فريقه الخاص في الولايات المتحدة عند التقاعد وبعد عام من تعليق حذائه في عام 2013، شرع بيكهام في تأسيس ناديه.

ولكن بداية إنتر ميامي الرسمية في 1 مارس 2020 حين خاض أول مباراة رسمية وضم حينها كلًا من المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، والفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا بليز ماتويدي ثم تعاقد في عام 2023 مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليخطف الأنظار بصورة كبيرة.

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي بعد فترة قصيرة من تواجده مع النادي لتحقيق أول ألقابه بالتتويج بكأس الدوري ليعلق الفريق الذي يُشارك ضمن ثلاثة أندية أمريكية بالبطولة أماله عليه للظهور بصورة مميزة بمونديال الأندية.

الفريق الذي تبلغ قيمته التسويقية 66.18 مليون يورو ويضم بصفوفه نجومًا بخلاف ميسي مثل جوردي ألبا، سيرخيو بوسكتس وسواريز يدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

ويعد حارس المرمى كاليندر هو أحد أساطير فريق إنتر ميامي بعدما انضم إلى النادي منذ موسمهم الأول في عام 2020 ليظهر بصورة مميزة قادته لاستدعاء للمنتخب الوطني للولايات المتحدة، لكن لحظته الأبرز جاءت في نهائي كأس الدوري 2023 عندما سدد ركلة جزاء ثم تصدى لأخرى ليمنح إنتر ميامي فوزًا دراماتيكيًا 10-9 بركلات الترجيح على ناشفيل إس سي، مما منح إنتر ميامي لقبه الأول.



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