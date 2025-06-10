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الأهلي في كأس العالم للأندية 2005.. صدمة عربية.. ورقم تاريخي لمتعب

06:00 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
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    الأهلي واتحاد جدة
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    بركات من مباراة الأهلي واتحاد جدة
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    حسن مصطفى ومحمد نور بمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية
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    محمد نور ومحمد شوقي بكأس العالم للأندية 2005
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يترقب جمهور الأهلي الظهور العاشر لفريقه ببطولة كأس العالم للأندية ليعزز مكانته كثانِ أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

الأهلي الذي دشن مشواره بكأس العالم للأندية في نسخة 2005 كانت البطولة حينها تضم 6 أندية كل نادِ يمثل قارة توّج بطلاً لها: سيدني الأسترالي، ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، اتحاد جدة السعودي، ليفربول الإنجليزي، ساو باولو البرازيلي.

لم تكن بداية الأهلي جيدة بالبطولة إذ تلقى صدمة عربية بالخسارة بهدف نظيف على يد نظيره اتحاد جدة سجله أسطورته محمد نور بالدقيقة (78).

وخاض الأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي حينها مانويل جوزيه مباراته الثانية بالبطول أمام نظيره سيدني لتحديد صاحب المركزين الخامس والسادس وخسر بهدفين مقابل هدف.

وحمل هدف الأول بتاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية توقيع هدافه حينها عماد متعب بعدما وصلته الكرة من زميله حسام عاشور بالدقيقة (45) ليتعادل للأهلي بعد (10) دقائق من الهدف الأول الذي سجله المحترف التريندادي بصفوف سيدني دوايت يورك ثم أضاف زميله ديفيد كارني الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة (66).

لتنتهي المشاركة الأولى للأهلي بالمحفل العالمي بخسارتين وهدف وحيد ليتذيل ترتيب الأندية المشاركة.

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