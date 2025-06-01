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تعليق مثير للجدل للمعلق أحمد الطيب على فوز بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

11:52 م الأحد 01 يونيو 2025
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (4)
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (1)
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    بيراميدز بعلم فلسطين
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    بيراميدز بعلم فلسطين
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (6)
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    احتفلات بيراميدز بالتتويج (6)
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    احتفلات بيراميدز بالتتويج (4)
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    أحتفلات بيراميدز
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    بيراميدز وصن داونز
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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    مدرب بيراميدز
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    صن داونز ضد بيراميدز (3)
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    صن داونز ضد بيراميدز (2)
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    احتفال بيراميدز باالهدف
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    خلال مباراة بيراميدز وصن داونز
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علق أحمد الطيب على فوز بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الأولى على حساب نادي صنداونز.

وكتب الطيب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدون ضجيج..فازوا". وعلق متابعيه، حيث كتب أحدهم:" بدون تأجيل أو ترتيب مباريات"، وأضاف آخر: "بطولة بعرق وحلال بصراحه يستاهلوا".

وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت اليوم، ليحسم البطولة لصالحه بنتيجة المبارتين ذهابا وإيابا، حيث تعادل في الأولى بهدف مقابل هدف.

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بيراميدز نهائي دوري أبطال إفريقيا أحمد الطيب صنداونز
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