علق أحمد الطيب على فوز بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الأولى على حساب نادي صنداونز.

وكتب الطيب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدون ضجيج..فازوا". وعلق متابعيه، حيث كتب أحدهم:" بدون تأجيل أو ترتيب مباريات"، وأضاف آخر: "بطولة بعرق وحلال بصراحه يستاهلوا".

وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت اليوم، ليحسم البطولة لصالحه بنتيجة المبارتين ذهابا وإيابا، حيث تعادل في الأولى بهدف مقابل هدف.