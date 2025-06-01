تعليق مثير للجدل للمعلق أحمد الطيب على فوز بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا
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علق أحمد الطيب على فوز بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الأولى على حساب نادي صنداونز.
وكتب الطيب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدون ضجيج..فازوا". وعلق متابعيه، حيث كتب أحدهم:" بدون تأجيل أو ترتيب مباريات"، وأضاف آخر: "بطولة بعرق وحلال بصراحه يستاهلوا".
وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت اليوم، ليحسم البطولة لصالحه بنتيجة المبارتين ذهابا وإيابا، حيث تعادل في الأولى بهدف مقابل هدف.
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