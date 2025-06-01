أول تعليق من هاني سعيد بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بحصد الفريق للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي اليوم.

وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحقق اللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وقال سعيد في تصريحات، عبر القناة "الأولى": "حصد الفريق للقب دوري أبطال أفريقيا اليوم، هو نتيجة لجهد وتعب سنين، الفريق استحق الفوز باللقب".

وأضاف: "حضور الجماهير في مباراة اليوم أمام صن داونز، كان له تأثير إيجابي ولكننا في النهاية تمكنا من الوصول لدوري أبطال أفريقيا دون جماهير، هذه المرة الأولى في التاريخ الذي يمكن فيها فريق من تحقيق هذا الأمر".

واختتم سعيد تصريحاته: "نسعى لتكوين فريق قوي متكامل، ولا نفكر في الوقت الحالي سوى في مباراة نهائي كأس مصر مع الزمالك يوم الخميس المقبل".

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن فيها فريق بيراميدز من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن فريق بيراميدز سيلاقي نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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