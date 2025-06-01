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"بعيد جدًا".. أكرم توفيق يكشف تفاصيل رفض الأهلي مطالبه المادية

11:21 م الأحد 01 يونيو 2025
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    بن تايك وحيدا بعد تأخر المراقبة من أكرم توفيق وأحمد رضا
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    ستوري زوجه أكرم توفيق
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    أكرم توفيق (1)
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (1)
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كشف أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل فشل اتفاقه مع النادي الأهلي، ورفض مطالبه المادية.

قال أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق": "قلت للأهلي أنا عندي عرض وعايز مقابل معين للتجديد ولكن طلبي اترفض"

وأضاف: " الكابتن محمد رمضان عرض عليا رقم، قولت له يا كابتن المقابل بعيد جداً"
وتابع: "طلبت ربع الرقم اللي جايلي من قطر أو نصف المبلغ للتجديد ولكن الأهلي رفض ولم نتفق".

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