"بعيد جدًا".. أكرم توفيق يكشف تفاصيل رفض الأهلي مطالبه المادية
11:21 م الأحد 01 يونيو 2025
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كشف أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل فشل اتفاقه مع النادي الأهلي، ورفض مطالبه المادية.
قال أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق": "قلت للأهلي أنا عندي عرض وعايز مقابل معين للتجديد ولكن طلبي اترفض"
وأضاف: " الكابتن محمد رمضان عرض عليا رقم، قولت له يا كابتن المقابل بعيد جداً"
وتابع: "طلبت ربع الرقم اللي جايلي من قطر أو نصف المبلغ للتجديد ولكن الأهلي رفض ولم نتفق".
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