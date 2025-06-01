كشف أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل فشل اتفاقه مع النادي الأهلي، ورفض مطالبه المادية.

قال أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق": "قلت للأهلي أنا عندي عرض وعايز مقابل معين للتجديد ولكن طلبي اترفض"

وأضاف: " الكابتن محمد رمضان عرض عليا رقم، قولت له يا كابتن المقابل بعيد جداً"

وتابع: "طلبت ربع الرقم اللي جايلي من قطر أو نصف المبلغ للتجديد ولكن الأهلي رفض ولم نتفق".