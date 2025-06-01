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"الإسماعيلي الأول والأهلي الأكثر".. بيراميدز يمنح مصر اللقب رقم 19 في دوري الأبطال

11:18 م الأحد 01 يونيو 2025
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    احتفالات بيراميدز (2)
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    صن داونز ضد بيراميدز (4)
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    خلال مباراة بيراميدز وصن داونز
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    فريق بيراميدز
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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    احتفال بيراميدز باالهدف
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    قمصان الأهلي من مدرجات بيراميدز
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم، بعد تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "الدفاع الجوي".

وكان نادي بيراميدز، تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه اليوم، بعد الفوز على صن داونز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز عدد ألقاب الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى الرقم 19، كأكثر الدول، التي تمكنت أنديتها من حصد لقب البطولة.

ويعد النادي الأهلي، هو أكثر الفرق المصرية تتويجا باللقب، برصيد 12 لقبا، يليه نادي الزمالك برصيد 5 ألقاب ومن خلفهما الثنائي الإسماعيلي وبيراميدز برصيد لقب لكلا منهما.

ويذكر أن النادي الإسماعيلي، هو أول فريق مصري تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما توج باللقب عام 1970، بعد الفوز على الانجلبير في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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صن داونز ضد بيراميدز دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يتوج بدوري أبطال أفريقيا بيراميدز وصن داونز الفرق المصرية المتوجة بدوري أبطال أفريقيا
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