أكرم توفيق يكشف كواليس مفاجئة عن رحيله من الأهلي

كشف أكرم توفيق كواليس خروجه من النادي الأهلي وتوقيعه لنادي الشمال القطري، وذلك أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق".

قال توفيق: "توقيعي للشمال القطري مكنش في 1 يناير، كان قدام بشويه، والكابتن رمضان جالي وقالي إن احنا عرفنا إنك وقعت لنادي تاني، قولتله لا يا كابتن أنا موقعتش الناس في قطر مرحبه بيا".

وأضاف:""علشان كدا قولت لهم أنا هشوف الأهلي وبعدين أجيلكم ومحصلش اتفاق مع الأهلي في الآخر".