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أكرم توفيق يكشف كواليس مفاجئة عن رحيله من الأهلي

11:15 م الأحد 01 يونيو 2025
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    الشناوي وأكرم توفيق
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    أكرم توفيق وسمير محمد
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من المران
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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كشف أكرم توفيق كواليس خروجه من النادي الأهلي وتوقيعه لنادي الشمال القطري، وذلك أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق".

قال توفيق: "توقيعي للشمال القطري مكنش في 1 يناير، كان قدام بشويه، والكابتن رمضان جالي وقالي إن احنا عرفنا إنك وقعت لنادي تاني، قولتله لا يا كابتن أنا موقعتش الناس في قطر مرحبه بيا".

وأضاف:""علشان كدا قولت لهم أنا هشوف الأهلي وبعدين أجيلكم ومحصلش اتفاق مع الأهلي في الآخر".

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أكرم توفيق الأهلي شمال القطري محمد رمضان
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