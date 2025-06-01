أكرم توفيق يكشف كواليس مفاجئة عن رحيله من الأهلي
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كشف أكرم توفيق كواليس خروجه من النادي الأهلي وتوقيعه لنادي الشمال القطري، وذلك أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق".
قال توفيق: "توقيعي للشمال القطري مكنش في 1 يناير، كان قدام بشويه، والكابتن رمضان جالي وقالي إن احنا عرفنا إنك وقعت لنادي تاني، قولتله لا يا كابتن أنا موقعتش الناس في قطر مرحبه بيا".
وأضاف:""علشان كدا قولت لهم أنا هشوف الأهلي وبعدين أجيلكم ومحصلش اتفاق مع الأهلي في الآخر".
فيديو قد يعجبك: