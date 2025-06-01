مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 1
20:00

ماميلودي صنداونز

كرة السلة

الاتحاد السكندري

59 64
17:00

الأهلي

الملحق المؤهل لكأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

2 1
05:30

كلوب أمريكا

جميع المباريات

إعلان

"ظهور أبو تريكة والخطيب".. 10 صور من تقديم الأهلي تريزيجيه لاعبا في الفريق

10:53 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطات من تقديم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    ظهور أبو تريكية في تقديم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    ظهور الخطيب في فيديو تقديم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    تقديم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    تقديم تريزيجيه (2)
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه[1]
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    تقديم تريزيجيه (2)[1]
  • عرض 11 صورة
    تقديم تريزيجيه[1]
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، التعاقد مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط طرابزون سبور التركي، بعقد لمدة خمس سنوات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعب، وكتب عليه: "عودة الفتى الذهبي، عودة الحريف" ولافتة أخرى كتب عليها، "عودة الحريف".

وتضمن فيديو تقديم صاحب الـ30 عاما العديد من المشاهد واللقطات المميزة، منها، ظهور لافتة في البداية لحظة دخول الاعب كتب عليها: "لفينا العالم"، مع كتابة أسماء مجموعة من الدول والمدن، مثل "اليابان، السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، في إشارة إلى التفوق ووصول الأهلي للعالمية ومشاركته في كافة البطولات القارية.

وفي لقطة أخرى، تظهر جدارية كتب عليها، عاد من جديدة، في إشارة إلى عودة اللاعب إلى النادي، بعد رحلة احتراف في الملاعب الأوروبية والعربية استمرت لمدة 10 سنوات.

وظهر خلال فيديو تقديم محمود تريزيجيه لاعبا في الأهلي، صورة لعدد من أساطير الفريق وعلى رأسهم محمد أبو تريكة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي.

كما ظهر في الفيديو مشهد للرقم 7، في إشارة إلى ارتداء اللاعب القميص رقم 7 مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

أقرأ أيضًا:

"جاب ثأر النادي الأهلي".. خالد الغندور يغني "والله وعملوها الرجالة" بعد فوز بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه محمد أبو تريكة محمود الخطيب تريزيجيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية