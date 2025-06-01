كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، التعاقد مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط طرابزون سبور التركي، بعقد لمدة خمس سنوات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعب، وكتب عليه: "عودة الفتى الذهبي، عودة الحريف" ولافتة أخرى كتب عليها، "عودة الحريف".

وتضمن فيديو تقديم صاحب الـ30 عاما العديد من المشاهد واللقطات المميزة، منها، ظهور لافتة في البداية لحظة دخول الاعب كتب عليها: "لفينا العالم"، مع كتابة أسماء مجموعة من الدول والمدن، مثل "اليابان، السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، في إشارة إلى التفوق ووصول الأهلي للعالمية ومشاركته في كافة البطولات القارية.

وفي لقطة أخرى، تظهر جدارية كتب عليها، عاد من جديدة، في إشارة إلى عودة اللاعب إلى النادي، بعد رحلة احتراف في الملاعب الأوروبية والعربية استمرت لمدة 10 سنوات.

وظهر خلال فيديو تقديم محمود تريزيجيه لاعبا في الأهلي، صورة لعدد من أساطير الفريق وعلى رأسهم محمد أبو تريكة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي.

كما ظهر في الفيديو مشهد للرقم 7، في إشارة إلى ارتداء اللاعب القميص رقم 7 مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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