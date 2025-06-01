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هشام نصر يمثل نادي الزمالك في اجتماع رابطة الأندية واتحاد الكرة

09:54 م الأحد 01 يونيو 2025
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    هشام نصر نائب رئيس الزمالك
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    هشام نصر نائب رئيس الزمالك
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    هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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    صورة شعار نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حضور هشام نصر نائب رئيس النادي ممثلا للنادي، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رابطة الأندية وممثلي أندية الدوري الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا غدا الإثنين مع رابطة الأندية المصرية المحترفة وممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، لتحديد شكل الموسم المقبل من الدوري.

ومن المقرر إقامة الاجتماع غدا الإثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد أنهى الدوري المصري في الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة نهائي كأس مصر، يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو الجاري أمام فريق بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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نادي الزمالك هشام نصر الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المصرية المحترفة الدوري المصري
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