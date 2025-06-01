من أين يأتي النادي الأهلي بأمواله؟.. الخطيب يرد

كتب - محمد القرش:

تحدث رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عن مصدر أموال النادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تجديد الشراكة بين شركة الأهلي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة لمدة 4 مواسم.

وقال محمود الخطيب أن جمهور الأهلي كان لديه إيمان كبير بتحقيق بطولة الدوري، وكذلك لاعبو الفريق الذين آمنوا بقدراتهم رغم الإخفاق الذي حدث في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي لم يكن معتادًا على الأهلي، رغم أنه وارد جدًّا في عالم كرة القدم، متمنيًا أن يظهر الفريق بالشكل المشرف في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الخطيب أنه لا يعتبر جمهور النادي داعمًا فقط، ولكنه رأس مال الأهلي، قائلًا: "لذلك نقف هنا اليوم لأن شعبية وجماهيرية الأهلي هي من تدفع كل الشركات للتعاقد مع النادي، لذلك أود أن أشكر هذه الجماهير على دورها الكبير في مثل هذه الشراكات الناجحة".

وزاد: "اسم الأهلي كبير بشعبيته وتاريخه، وهذا ما يجذب أي معلن أو راعٍ للنادي، لذا نحن هنا لاستكمال رحلة النجاح مع الشركة المتحدة للرياضة، وبالتأكيد نحن نسعد بهذه الشراكة ونثمنها بشكل كبير، لأنها مع شركة وطنية نعتز بمسئوليها وبامتلاكها خبرات مميزة في الإدارة الرياضية، ومثلما كان لديهم الحرص على تجديد التعاقد مع الأهلي كان لدينا نفس الأمر، ولهذا أتممنا اليوم هذا التعاقد بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف".

واختتم رئيس الأهلي: "أود أن أرد على السؤال الذي يحير الجميع، وهو من أين يأتي الأهلي بأمواله؟ الأمر ليس سرًّا فالأهلي لديه 4 شركات تعرف جيدًا كيف تجذب الموارد المالية للنادي، بالإضافة إلى العديد من الرعاة، وهذه هي المصادر الرئيسية لدعم النادي الأهلي".