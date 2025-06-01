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"بعد هدف ماييلي".. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

09:07 م الأحد 01 يونيو 2025
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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    الشيبي
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    احتفال ماييلي
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    احتفال ماييلي
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    صن داونز ضد بيراميدز (3)
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    صن داونز ضد بيراميدز (2)
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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كتب - يوسف محمد:

افتتح النجم الكونغولي فيستون ماييلي، أهداف فريق بيراميدز في مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز حاليا نظيره صن داونز الجنوب أفريقي حاليا، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "الدفاع الجوي".

ورفع فيستون ماييلي عدد أهدافه في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى الهدف رقم 6 في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

1- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف.

2- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف.

3- إمام عاشور، الأهلي، 5 أهداف.

4- أيمن محيوص، شباب بلوزداد، 4 أهداف.

5- وسام أبو علي، الأهلي، 3 أهداف.

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احتفال ماييلي دوري أبطال أفريقيا جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز نهائي دوري أبطال أفريقيا
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