كتب - يوسف محمد:

افتتح النجم الكونغولي فيستون ماييلي، أهداف فريق بيراميدز في مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز حاليا نظيره صن داونز الجنوب أفريقي حاليا، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "الدفاع الجوي".

ورفع فيستون ماييلي عدد أهدافه في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى الهدف رقم 6 في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

1- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف.

2- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف.

3- إمام عاشور، الأهلي، 5 أهداف.

4- أيمن محيوص، شباب بلوزداد، 4 أهداف.

5- وسام أبو علي، الأهلي، 3 أهداف.

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