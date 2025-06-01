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مودرن سبورت يعلن رحيل المدير الفني عبد الحق بن شيخة

08:51 م الأحد 01 يونيو 2025
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كتب -يوسف محمد:

وجه نادي مودرن سبورت اليوم، الشكر إلى رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبد الحق بن شيخة، بعد رحيله عن القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي.

وأعلن مودرن سبورت في بيان رسمي، رحيل المدير الفني الجزائري، وجاء نص بيان مودرن سبورت كالتالي: "وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وكان عبد الحق بن شيخة تولى القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت، في فبراير 2025، قبل أن يرحل عن الفريق بعد أقل من 4 أشهر.

ويذكر أن فريق مودرن سبورت، أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري، في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

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