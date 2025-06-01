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أول خطوة من الزمالك لرفع إيقاف قيد الفريق

08:27 م الأحد 01 يونيو 2025

الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي قام اليوم الأحد بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعب الفلسطيني ياسر حمد، والتي تبلغ نحو مليون و700 ألف جنيه.

وأوضح أدهم أن الزمالك سيخطر "فيفا" رسميًا بعملية السداد، في انتظار الحصول على الإخطار النهائي برفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي، حتى يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة مع فتح باب القيد الصيفي.

يُذكر أن الزمالك نجح في وقت سابق في تسوية قضايا أخرى، أبرزها مستحقات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المقدرة بمليون يورو، والمغربي خالد بوطيب التي وصلت إلى نحو 983 ألف دولار، ضمن خطة لإغلاق ملفات الشكاوى الخارجية تمهيدًا لعودة النشاط التعاقدي للنادي.

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