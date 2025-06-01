كتب - يوسف محمد:

كشف إيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادي أسوان، آخر التطورات الخاصة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف قيد النادى لفترتين قيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن في وقت سابق إيقاف قيد نادي أسوان لفترتين قيد، بسبب أزمة المستحقات الخاصة بالنيجيري رافائيل أياجوا.

وقال منصور في تصريحات خاصة لمصراوي: "العقوبة التي صدرت على نادي أسوان كانت إيقاف القيد لمدة فترتين (الصيف الماضي، يناير)، بسبب القضية الخاصة بمستحقات اللاعب النيجيري رفائيل أياجوا، الذي رحل عن الفريق في أكتوبر 2023".

وأضاف: "بداية من يونيو المقبل، سيتم السماح للفريق بقيد اللاعبين بشكل طبيعي، خاصة بعدما قمنا بالتصالح مع اللاعب ووكيله وتسوية جميع الإجراءات القانونية، سداد كافة مستحقاته، تم رفع العقوبة مؤخرا عن النادي".

واختتم منصور تصريحاته: "كان هناك خطأ من نادي أسوان أيضًا، هو أنه حينما تم الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور ومنحه كافة مستحقاته، لم يتم إرسال خطاب رسمي إلى الفيفا يفيد بإنهاء الأزمة، لذلك لم يتم رفع إيقاف قيد نادي أسوان".

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد أعلن في وقت سابق، وهم: ""الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، أسوان، إنبي، الشرقية للدخان ومركز شباب تلا".

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