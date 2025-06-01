كتب - محمد القرش:

تمتلئ الدوريات الأوروبية الكبرى بالعديد من المواهب والتي تعود أصولها إلى مصر، حيث عرفنا الكثير منهم، أمثال، ستيفان الشعراوي وسام مرسي وألفين أيمن لاعب ليفربول.

واحدا من هؤلاء اللاعبين هو محمد رضا الجناح الأيمن لفريق أتلتيكو مدريد تحت 19 عاما، والذي يمتلك الجنسية الإسبانية لكن أصوله من الأجداد تعود إلى مصر.

وحرص "مصراوي" على محاورة اللاعب صاحب الـ18 عاما، إذ روى قصته مع كرة القدم، واتضح إنه يعرف النادي الأهلي ويشاهد مبارياته كما كان يفعل مع جده.

وجاء الحوار كالتالي…

احكي لنا كيف بدأت لعب كرة القدم من البداية حتى الآن

بدأت اللعب في الحي مع أصدقائي، ثم انضممت إلى فريق الحي في موسم 22-23، حيث قدمت موسما جيدا مع نادي الحي الخاص بي المسمى إستوديانتيس دي ألكوركون، وبعد الكثير من العمل والتضحيات، ذهبت إلى أتلتيكو مدريد وهذا موسمي الثاني في أحد أفضل الأندية في العالم.

هل سبق أن تم استدعاءك لمنتخب مصر أو إسبانيا؟

لا لم يتم استدعائي من قبل، لكني دائما أعمل من أجل أن أنال شرف تمثيل أحد المنتخبات التي انتمي لها، وسأفعل ذلك قريبا بفضل عملي وتضحياتي التي اقدمها لكرة القدم.

هل تريد الانضمام لمنتخب مصر، ولماذا؟

نعم أريد الانضمام للمنتخب المصري لأن جدي الأكبر له أصول مصرية وسيكون شرفًا لي أن أتمكن من اللعب بهذا القميص العريق، لطالما شاهدت هذا المنتخب الرائع وتمنيت تمثيله.

حال تلقيك استدعاء من المنتخبين المصري والإسباني، أيهما تختار؟

سأختار تمثيل المنتخب المصري من حيث المبدأ، أعرف أن المعظم سيختار إسباني، لكنني أرى أن فرصتي مع مصر أفضل بكثير.

حال تلقيك عروض من الدوري المصري، هل توافق؟

لو تلقيت عروضًا من الدوري المصري، سأضطر للحديث عنها مع محيطي وأسرتي، فكرت في الأمر من قبل ولا أمانع في فعل ذلك، حيث يوجد في مصر العديد من الأندية العريقة مثل الأهلي والزمالك.

من هو مثلك الأعلى؟

مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو، اللاعب الذي لن يتكرر أبدا في كرة القدم من حيث الاجتهاد والتضحيات والعمل والتطور.

ما رأيك في محمد صلاح ومرموش؟

محمد صلاح بالنسبة لي هو مثال يحتذى به من حيث مدى تفانيه للرياضة واحترافيته، ومن مرموش موهبة ستقدم الكثير لمصر قريبا.

هل يستحق صلاح الكرة الذهبية هذا الموسم؟

أعتقد أن محمد صلاح قدم موسمًا تاريخيًا مع ليفربول بجميع المسابقات، وليده فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية وآمل أن يحدث ذلك.

ماذا يقولون لك في إسبانيا، عندما يعرفون أنك تمتلك أصول مصرية؟

دائما ما يتم توجية لي الكثير من الأسئلة عن محمد صلاح وكيف تمكن من فعل ذلك، ويتوقع لي أصدقائي الانضمام للمنتخب المصري قريبا.

هل تعرف الأهلي والزمالك في مصر؟، وكيف

أنا أعرف فريق الأهلي من خلال جدي الذي دائما ما كان يحدثني عنه، وأيضًا عودني أن نشاهد مبارياته معا.

الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية، ماذا تقول له؟

أعتقد أن لديهم فريقًا جيدًا للتنافس ضد الفرق الكبيرة هناك، وأعتقد أنه يجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في الملعب، وسوف يكون هناك بالتأكيد مكافأة، إن شاء الله.

هل تجيد التحدث باللغة العربية؟

أعرف بعض الكلمات المصرية والتي استخدمها أثناء حديثي مع عائلتي هنا، وأحاول أن أتعلم الكثير عنها فهي لغتي الأم.

الأكلة المصرية المفضلة لديك؟

أنا أحب أكلة الكباب جدا وكثيرا من آكلة، إنها نقطة ضعفي وأيضً المفضلة لدي دائما.