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عقوبات أحداث مواجهة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة

05:22 م الأحد 01 يونيو 2025

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (3)

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كتب - نهى خورشيد

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة محمد فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة، قرارات تأديبية بشأن أحداث المواجهة الرابعة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إيقاف عمرو زهران لاعب الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب سلوكه خلال رابع مباريات نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 75-71، ليتعادل الفريقان 2-2 في سلسلة النهائيات بنظام Best of 5، مما تتجه المواجهة نحو مباراة فاصلة.

وتقام المباراة الخامسة والحاسمة الآن، حيث بدأت في تمام الساعة 5:00 مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وتنقل قناة أون سبورتس المواجهة المرتقبة مع تغطية تحليلية قبل اللقاء.

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