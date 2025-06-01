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الأهلي يحصد لقب دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري

05:09 م الأحد 01 يونيو 2025

كرة سلة - الأهلي والاتحاد1

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كتب - محمد القرش:

حصد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لقب دوري السوبر، بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في خامس مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام «Best Of 5».

وانطلقت المباراة في الساعة الخامسة مساءً على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم المارد الأحمر طوال أحداث المباراة إذ جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 31-15، 41-25، 50-40، 64-59.

وكان الاتحاد السكندري فاز بالمباراة الأولى، قبل أن يتعادل الأهلي في الثانية، ويعود الفريق السكندري للفوز بالمواجهة الثالثة، ليعود المارد الأحمر بالفوز في اللقاء الرابع، ليتم اللجوء إلى مواجهة فاصلة.

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