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إمام عاشور يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الختامية للدوري (فيديو)

04:39 م الأحد 01 يونيو 2025

امام عاشور

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر منصات التواصل الاجتماعي فوز لاعب الأهلي إمام عاشور بجائزة أفضل هدف سُجِل بالجولة الختامية من الدوري.

إمام عاشور سجل الهدف بصناعة من زميله بالفريق حسين الشحات الذي فضل التمرير له بدلاً من التسديد في الشباك خلال مباراتهم أمام فاركو.

هدف إمام عاشور جاء بالدقيقة 90+3 من عمر مبارة الأهلي وفاركو التي انتهت بفوز الأهلي بسداسية نظيفة وتتويجه بلقب الدوري.

وهو الهدف الذي حسم لإمام عاشور صدارة هدافي نسخة 2024/25 من الدوري برصيد 13 هدفًا بفارق هدفًا عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

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