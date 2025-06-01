ميمي عبد الرازق: بيراميدز ضيع الدوري بيديه.. والأهلي لا يتقبل الهزيمة

كتب- محمد خيري:

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه تولى مهمة تدريب الفريق في وقت صعب ولكن في النهاية نجح في اللعب في الكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال عبد الرازق في تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "توليت مهمة تدريب المصري في وقت صعب، ولكن أنا بورسعيدي ولبيت نداء كامل أبو علي".

وأضاف: "لاعبي المصري ومجلس الإدارة يعشقون كامل أبو علي لأنه قدم الكثير للمصري وقرار رجوعه في الاستقالة أسعدنا كثيرا".

وأضاف: "الأهلي يستحق الفوز بالدوري الممتاز ولكن يجب تطبيق اللوائح بما يرضي الله، وبيراميدز ضيع الدوري بيديه بعد الخسارة في مباراتين".

وأكمل: "أتمنى فوز بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأنه ممثل مصر في النهائي ويستحق الحصول على اللقب، وأتمنى أن يضغط لاعبي الفريق على صن داونز من البداية، وهم قادرين على الفوز بالبطولة".

وعن فرص الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية قائلا: "لاعبو الأهلي لا يتقبلون الخسارة، ولديهم ميزة أنهم يتمتعون بالإصرار والحماس الزائد".

وأختتم تصريحاته: "الأهلي سيعبر الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، والأهلي يمتلك لاعبين على أعلى أعلى مستوى".