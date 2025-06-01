ضربة قوية للاتحاد السكندري قبل مباراة الأهلي الحاسمة بدوري السلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري لضربة قوية قبل مباراته الحاسمة أمام نظيره الأهلي في دوري السلة.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد أن لاعب فريقهم هيثم كمال الذي تعرض للإصابة خلال مباراتهم أمس السبت أمام الأهلي قد أثبتت الفحوصات أنه تعرض لمزق في غضروف الركبة.

وأشار النادي السكندري إلى أن اللاعب سيغيب على إثر الإصابة لفترة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الاتحاد نظيره الأهلي عند الخامسة من مساء اليوم في خامس مباريات سلسلة Best of 5 التي يتوّج الفائز بها بلقب دوري السلة بعدما تعادل الفريقيان بالفوز بمباراتين لكل منهما.

كان فريق الأهلي قد نجح في فرض مباراة فاصلة بعد فوزه مساء أمس السبت على الاتحاد بنتيجة 75-71 في رابع مواجهات سلسلة النهائي.

الاتحاد السكندري كان قد استهل السلسلة بالفوز بنتيجة 83-73، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بفوز بنتيجة 88-76 في اللقاء الثاني ثم فاز الاتحاد بالمباراة الثالثة بنتيجة 76 ـ 73 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الرابعة ومن ثمّ اللجوء لمباراة فاصلة.

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