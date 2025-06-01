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بعد الغياب.. الزمالك يعلن جاهزية محمود بنتايك لنهائي كأس مصر

04:27 م الأحد 01 يونيو 2025

محمود بنتايك

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كتب- محمد خيري:
أصبح المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، جاهز تماما للمشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وغاب "بنتايج" عن الزمالك في المباريات الماضية، بسبب الإصابة التي عانى منها، وفضل الجهاز الطبي تأهيله، وعدم دخوله في التدريبات سوى بعد شفائه بشكل تام.

وشهد مران الفريق الأبيض صباح اليوم الأحد، مشاركة المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق بصورة طبيعية في الفقرتين البدنية والخططية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة .

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محمود بنتايك نهائي كأس مصر الزمالك
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