موتسيبي رئيس "كاف" يصل القاهرة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في أجواء تترقبها جماهير القارة السمراء، وصل اليوم الأحد إلى القاهرة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لحضور المواجهة الحاسمة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويحتضن استاد الدفاع الجوي، مباراة بيراميدز وصن داونز التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-1.

واستقبل كبار مسؤولي وزارة الشباب والرياضة المصرية، إلى جانب مندوب من الاتحاد الأفريقي، رئيس "كاف" بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة، فور وصوله على متن طائرة خاصة برفقة وفد رسمي من الاتحاد القاري.

ويتولى إدارة اللقاء طاقم تحكيم أفريقي بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه المساعدان جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، فيما يتولى لويس ديجينيدو من بنين مهام الحكم الرابع أما تقنية الفيديو "VAR" فيديرها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه السوداني أحمد عبد العزيز والكاميرونية كارين فومو أتشيمبونج.

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