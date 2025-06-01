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هل يلحق بنهائي الكأس؟.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا

03:12 م الأحد 01 يونيو 2025

نبيل عماد دونجا

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كتب- محمد خيري:

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، وعدم وجود أي كسور أو شرخ في الضلوع.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أن اللاعب سيكون جاهزاً لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان نبيل عماد دونجا تعرض للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت أمس السبت في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة .

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