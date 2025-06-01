اعتقال 559 وحالتين وفاة.. دوري الأبطال يحول باريس لكابوس.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

عمت الفوضى على العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات الماضية بعد فوز سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت، على نظيره إنتر ميلان.

وكشفت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مدينة باريس شهدت تجمهرات كبيرة من مشجعي باريس سان جيرمان، الذين احتفلوا بلقب دوري الأبطال الأول في تاريخ النادي، مما أسفر عن عن حالات شغب وفوضى.

وأوضحت الصحيفة المحلية، أن الشرطة تدخلت لفض التجمهر الجماهيري خاصة بعد إشعال النيران في المحلات والسيارات، حيث اعتقلت 559 مشجعًا بعد قيامهم بأعمال شغب والاحتفال بالألعاب النارية في الشوارع.

من جانبه ذكرت قناة BMFTV، أن هناك حالتين وفاة، الأولى كانت لمشجعة كبيرة في السن إثر حادث سيارة، والضحية الثانية شاب يبلغ 17 عامًا بعدما تعرض للطعن من أحد المشجعين.

وإجمالًا، أعلنت القناة عن إصابة 192 شخصًا، وتم الإبلاغ عن 692 حريقًا، منها 264 حريقًا في السيارات بشوارع المدينة في الليلة الماضية.