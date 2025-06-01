مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
20:00

ماميلودي صنداونز

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الأهلي

الملحق المؤهل لكأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

2 1
05:30

كلوب أمريكا

جميع المباريات

إعلان

اعتقال 559 وحالتين وفاة.. دوري الأبطال يحول باريس لكابوس.. ما القصة؟

02:35 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان يحتفل بدوري أبطال أوروبا
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان (3)
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    باريس سان جيرمان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

عمت الفوضى على العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات الماضية بعد فوز سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت، على نظيره إنتر ميلان.

وكشفت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مدينة باريس شهدت تجمهرات كبيرة من مشجعي باريس سان جيرمان، الذين احتفلوا بلقب دوري الأبطال الأول في تاريخ النادي، مما أسفر عن عن حالات شغب وفوضى.

وأوضحت الصحيفة المحلية، أن الشرطة تدخلت لفض التجمهر الجماهيري خاصة بعد إشعال النيران في المحلات والسيارات، حيث اعتقلت 559 مشجعًا بعد قيامهم بأعمال شغب والاحتفال بالألعاب النارية في الشوارع.

من جانبه ذكرت قناة BMFTV، أن هناك حالتين وفاة، الأولى كانت لمشجعة كبيرة في السن إثر حادث سيارة، والضحية الثانية شاب يبلغ 17 عامًا بعدما تعرض للطعن من أحد المشجعين.

وإجمالًا، أعلنت القناة عن إصابة 192 شخصًا، وتم الإبلاغ عن 692 حريقًا، منها 264 حريقًا في السيارات بشوارع المدينة في الليلة الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان شغب جماهير باريس سان جيرمان جماهير باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية