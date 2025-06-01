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قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

02:33 م الأحد 01 يونيو 2025

فريق بيراميدز

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كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز اليوم الأحد 1 يونيو، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء على ستاد"الدفاع الجوي".

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن دوانز

وتنقل قناة "تايم سبورت"، مباراة بيراميدز وصن داونز عبر التردد الأرضي بصورة مجانية، ليستطيع عشاق الكرة المحلية من متابعة اللقاء دون اشتراك.

ويذكر أن مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز قد انتهت بنتيجة هدف لكل فريق.

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بيراميدز صن داونز مباراة بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا
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