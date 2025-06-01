كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد الدفاع الجوي، حيث يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء حاسم بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

وتنطلق مباراة بيراميدز وصن داونز، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورت.

ويعاني فريق صن داونز من لعنة تصاحبه خارج الديار، وذلك في مباريات إياب نهائي دوري الأبطال، خاصة أمام الأندية المصرية.

حيث سبق وأن ألتقى صن داونز مع فريقي الأهلي والزمالك في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأولي كانت في نسخة 2001، والثانية في 2016.

ولم يتمكن فريق صن داونز من تسجيل أي هدف خلال مباراتي الإياب في نهائي البطولة القارية، وهو ما يعطي بيراميدز أملًا في التتويج بالأميرة السمراء الأولي في تاريخه.

ويحتاج بيراميدز للخروج بالتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب رسميًا، معتمدًا على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 1-1.