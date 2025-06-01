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إمام عاشور الأفضل.. شبكة عالمية تنشر تصنيف اللاعبين بالدوري المصري

02:23 م الأحد 01 يونيو 2025
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    امام عاشور والشناوي
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    امام عاشور وزيزو
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    إمام عاشور وحسين
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    إمام عاشور
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كتب- محمد عبدالهادي:

واصل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، تألقه اللافت هذا الموسم، بعدما اختارته شبكة "سوفا سكور" العالمية كأفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2024–2025، والذي توّج فيه الأهلي بطلاً للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه.

وجاء اختيار عاشور بعد موسم استثنائي على المستوى الفردي، حيث حصل على أعلى تقييم بين جميع لاعبي المسابقة، مسجلاً 7.80 من 10 وفقاً لتحليلات "سوفا سكور"، ليصبح اللاعب الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ7.8 هذا الموسم.

وإلى جانب تتويجه بلقب الأفضل، نجح إمام عاشور أيضًا في حصد لقب هداف الدوري المصري برصيد 13 هدفًا، ليُتوّج مجهوداته وأدائه الحاسم مع الأهلي بإنجاز مزدوج، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة، التي شهدت مواجهة الزمالك وفاركو مساء السبت.

وجاء حسين الشحات، زميل عاشور في الأهلي، في المرتبة الثانية ضمن تقييمات "سوفا سكور" بـ7.39 من 10، في حين احتل إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، المركز الثالث بتقييم 7.32 من 10.

وفي المركز الرابع، جاء محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بتقييم 7.31، ثم نبيل عماد "دونجا"، لاعب الزمالك، خامسًا بتقييم 7.22.

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