كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أنه طالب برحيل مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي عقب مواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه استعد للموسم الحالي بشكل غير جيد، وكان سببًا في فقدان العديد من البطولات.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مارسيل كولر هو السبب في فقدان الأهلي، لبطولة كأس السوبر الإفريقي، وكنت أعلم أن الفريق سيمر بمرحلة غير جيدة هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري".

وأضاف: "الدنيا اتقلبت حرفيا لمجرد الانسحاب من لقاء القمة، والزمالك انسحب في آخر 4 سنوات العديد من المباريات، ولم أقلل من الزمالك مطلقًا، لكن تحدثت عن الجزء الفني فقط قبل السوبر الإفريقي، وتحدثت عن تاريخ النادي وبطولاته، وأخشى على جماهيرية الزمالك في الفترة المقبلة".

وتابع: "الانتصارات هي من تصنع الشعبية، والأهلي هو رقم 1 في الجماهيرية، والزمالك يأتي بعده، بينما الشعبية تضاءلت كثيرًا لباقي الأندية، والإسماعيلي في بعض الأوقات كان له شعبية خارج الإسماعيلية وكان يقدم متعة كروية، وكنا نحب مشاهدة الفريق، المكسب والبطولات تساهم في زيادة الشعبية".

وواصل: "لذلك أخشى على الزمالك من تقلص الشعبية، لأن البطولات هي من تزيد جماهيرية النادي، وسمعت بعض التصريحات مؤخرا بأن الجمهور يساند النادي ليس من أجل المكاسب.. وهل ستكون هناك أجيال جديدة تشجع فريق لا يُحقق البطولات؟.. الزمالك لم يفز بدوري أبطال إفريقيا منذ سنوات، وأصبح هناك منافس جديد يشارك في البطولة بدلا منه، بالإضافة إلى أن الزمالك يفوز بالدوري على فترات متباعدة".

وأكمل: "أتمنى أن يسعى الزمالك للمحافظة على الشعبية، لابد من وجود منافسة قوية مع الأهلي، لن يكون هناك قوة لـ الديربي حال وجود الأهلي في المركز الأول بينما الزمالك على سبيل المثال في المركز الرابع، وبيراميدز قد يمتلك جماهيرية في حالة فوزه بالألقاب مستقبلًا".

وأضاف: "المجلس الجديد كان يعلم بوجود أزمات كثيرة لنادي الزمالك، ورغم ذلك القضايا مستمرة، والنادي أبرم العديد من الصفقات في مطلع الموسم الجاري ويناير، ولم يحقق الاستفادة سوى من لاعبين معدودين".

وأشار إلى أن الزمالك عليه البحث عن لاعبين صغار السن، وعدم تجديد عقد السعيد بالمبالغ المالية الكبيرة التي نسمع عنها مؤخرا، والتي وصلت لـ35 و 40 مليون جنيه. موضحًا أن هناك تضارب واضح بين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط للكرة بشكل واضح داخل الزمالك.

وأتم: "أرى أن الأفضل اعتزال شيكابالا بعد ختام الموسم الجاري، وزيادة معدل أعمار أي فريق عن المتوسط (24 عامًا) قد يؤثر على أي نادٍ ينافس على البطولات، ولذلك قرر الأهلي رحيل عددًا من اللاعبين الذين تخطت أعمارهم فوق الـ30 عامًا، وأخرهم عمرو السولية ومعلول وربيعة".