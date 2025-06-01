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بنتايج جاهز لنهائي الكأس واستشفاء الأساسيين.. تفاصيل مران الزمالك

01:10 م الأحد 01 يونيو 2025

محمود بنتايك

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كتب- محمد خيري:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي اكتفاء هذه المجموعة بخوض تدريبات استشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة نهائي كأس مصر.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة بدنية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري، خلال مران اليوم.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف محمد الشافعي مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات تأهيلية وبدنية بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة خططية وفنية ، تم خلالها تطبيق بعض الجمل الفنية قبل خوض تقسيمة فنية.

وشارك المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق بصورة طبيعية في الفقرتين البدنية والخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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