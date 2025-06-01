مباراة حاسمة.. ماذا قال مدرب إنتر ميامي عن مواجهة الأهلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق انتر ميامي الأمريكي، عن مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق شهر يونيو الجاري.

ويتواجد الأهلي بالمجموعة الأولي في مونديال الأندية رفقة انتر ميامي مستضيف البطولة، وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وقال ماسكيرانو في تصريحات تلفزيونية عقب لقاء أنتر ميامي وكولومبوس صباح اليوم الأحد والذي انتهى بفوزهم بخماسية مقابل هدف: "الفوز يمنحنا ثقة كبيرة، ويمكننا اللعب بتكافؤ أمام أي فريق خاصة بالدوري الأمريكي".

وواصل مدرب إنتر ميامي: "في بطولة كأس العالم للأندية سنكون أكثر جاهزية، وجميع الفرق تستعد للبطولة حتى النادي الأهلي، الذي سيكون أكثر قوة واستعدادية".

وأكمل ماسكيرانو: "مواجهة الأهلي ستكون أول مباراة لنا بالبطولة، وبالتأكيد ستكون حاسمة في مشوارنا بالمونديال".

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي الأمريكي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل، على ملعب هارد روك، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.