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7 معلومات هامة عن لقاء بيراميدز وصن داونز بدوري الأبطال

01:07 م الأحد 01 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، عندما يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب افريقي على ستاد الدفاع الجوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز كالتالي:

1- تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للفريق السماوي 19.98 مليون يورو.

2- يتواجد في صفوف بيراميدز ثنائي سبق لهم التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهم شريف إكرامي مع الأهلي، ووليد الكرتي مع الوداد المغربي.

3- يخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يلعب صنداونز النهائي الثالث له.

4- يقود اللقاء تحكيميا، الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا.

5- مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في جنوب أفريقيا.

6- بيراميدز سجل في جميع المباريات على أرضه هذا الموسم بالبطولة، بينما صن داونز سجل في مباراتين فقط خارج أرضه.

7- فشل فريق صن داونز في التسجيل بإياب نهائي دوري الأبطال خلال نسختي 2001 و 2016، وذلك أمام الأهلي والزمالك.

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بيراميدز صن داونز نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز
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