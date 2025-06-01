"7 أسباب".. لماذا يقود حلمي طولان منتخب مصر ببطولة كأس العرب؟

كتب- محمد عبدالهادي:

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم توصية اللجنة الفنية باختيار حلمى طولان مديراً فنياً للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب التي ستنطلق الفترة المقبلة.

وكشف الاتحاد المصري عن أسباب اختيار حلمي طولان، والتي أوضحها كالتالي:

1) جاء اختيار حلمي طولان كحل عاجل يتطلب خبرة فنية للتعامل معه نظراً لتلاحم بطولتي كأس العرب في قطر والأمم الأفريقية في المغرب.

2) وقع اختيار اتحاد كرة القدم على حلمي طولان لخبرته الطويلة لهذه المهمة العاجلة في كأس العرب بما يحمله من سجلٍ حافلٍ كلاعب ومدرب.

3) خبرته في الإدارة الفنية للمنتخبات؛ إذ تولى حلمى طولان تدريب منتخب مصر الأولمبي والشباب دون 17 و19 عاما.

4) تولى تدريب العديد من الأندية المصرية أبرزها حرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري واتحاد الشرطة و طلائع الجيش وإنبي وسيراميكا كليوباترا.

5) وفضّل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني التركيز في المهمة الأساسية بالمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فيما لم يتمكن الاتحاد المصري من الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس العرب استناداً إلى دور مصر وتاريخها الكبير عربياً.

6) نجاح طولان فى مساعدة أوتو فيستر منذ يوليو 1999 وحتى أبريل 2002 في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها درع الدورى الممتاز موسم 2000-2001 ، وكأس السوبر المصري على حساب غزل المحلة في 2001، ونال بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس موسم 2000 على حساب كانون ياويندي.

7) توليه فى 7 يوليو 2013 تولى منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر.