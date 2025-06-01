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"اللاعيبة اتخضت".. شوبير يفجر مفاجأة بما فعله ريبييرو في أول مران للأهلي

11:58 ص الأحد 01 يونيو 2025
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    خوسيه ريبييرو مدرب الأهلي (2)
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    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (3)
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    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (13)
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    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (5)
  • عرض 9 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (1)
  • عرض 9 صورة
    خوسيه ريبييرو مدرب الأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (4)
  • عرض 9 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (2)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أول مران للإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، ومفاجأته للاعبين.

وأعلن النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، تعيين خوسيه ريبييرو مديرا فنيا للفريق، بجانب استمرار عماد النحاس معه في الجهاز، مدرب عام.

وقال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "في أول مران للمدير الفني الإسباني الجديد، اللاعيبة اتخضت لانهم لقوا الجهاز الفني حافظين كل واحد يعني بالمراكز الشناوي شوبير حافظ محمد هاني وكل اللاعيبة بلا استثناء".

أكمل: "عشان منساش حد قالهم أنا ممكن اتلخبط في الأسامي شوية لكن أنا حافظ المراكز وشايف الدنيا شكلها عاملة ازاي بالكامل".

أضاف: "ريبييرو قالهم انه معندوش مشكلة، في معرفة الجميع بالإضافة لبعض اللمسات اللي هيحطها على شكل الفريق يعني، وده هيبان في الأيام القليلة المقبلة".

ويستعد النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

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