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عودة القوة الضاربة.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام صنداونز في نهائي الأبطال

11:36 ص الأحد 01 يونيو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره صنداونز، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، اللمسات النهائية على خطة السماوي المناسبة لمواجهة صنداونز، خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح خلال المران عودة مصطفى فتحي، إلى تشكيل بيراميدز الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها قبل مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، بجانب استمرار رمضان صبحي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" - وليد الكرتي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون مايلي - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي.

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