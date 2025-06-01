كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد في، إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، منذ تأسيس النادي بمسماه الجديد عام 2018.

ويبحث بيراميدز عن الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، حيث يحتاج الفريق المصري، للتعادل السلبي، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

وتقام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو".

وتأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

وفي المقابل، تأهل صن داونز إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي حامل اللقب بنتيجة 1-1 ذهابا وإيابا وتأهله بأفضلية الهدف خارج الأرض.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

وتنقل مباراة بيراميدز وصنداونز، في الثامنة مساء، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.