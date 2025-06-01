كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر الأهلي مشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بجانب بورتو البرتغالي.

الأهلي كان قد أنهى موسمه بطلاً للدوري بعد منافسة حتى الجولة الأخيرة مع نظيره بيراميدز الذي حلّ وصيفًا، فيما ودع لاعبو القلعة الحمراء دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

ولكن على الجانب الآخر لم يحقق أي نادِ بمجموعة الأهلي لقب الدوري في بلاده؛ إذ أنهى نادي بالميراس الموسم في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوتافوغو المتوج باللقب، كما يحتل الوصافة بالموسم الجديد من الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة جمعهم من 10 مباريات بفارق نقطة عن براغانتينو المتصدر الذي خاض 11 مباراة.

فريق بورتو أنهى الموسم الماضي من الدوري البرتغالي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة بفاق 9 نقاط عن بنفيكا الوصيف و11 نقطة عن سبورتنج لشبونة الذي توّج باللقب.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق إنتر ميامي صباح اليوم الأحد بخماسية مقابل هدف على نظيره كولومبوس كرو ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن سينسيناتي الوصيف وفلادلفيا المتصدر.

ويعد الفوز هو الثاني على التوالي لفريق إنتر ميامي بعدما فاز على نظيره مونتريال في المباراة السابقة برباعية مقابل هدفين ولكنه جاء بعد خسارتين أمام مينيسوتا يونايتد برباعية مقابل هدف و أورلاندو بثلاثية نظيفة وتعادلين أمام سان إيرثكويكس و فلادلفيا بثلاثية لكل فريق.

اقرأ أيضًا:

"صفقات وتجربة لاتينية".. كيف يستعد الأهلي لكأس العالم للأندية؟

لاعب مصري ينتقل إلى الدوري الوطني في إنجلترا.. ما القصة؟



