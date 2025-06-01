"صفقات وتجربة لاتينية".. كيف يستعد الأهلي لكأس العالم للأندية؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي للمشاركة ببطولة جديدة بعدما أنهى موسمه المحلي بصورة مميزة بالعودة لتصدر جدول المسابقة وحصد اللقب بعد منافسة حتى الجولة الأخيرة مع نظيره بيراميدز.

الأهلي ينتظره مشاركة مرتقبة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

قرعة البطولة قد أوقعت فريق الأهلي رفقة مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بجانب بورتو البرتغالي.

صفقات الأهلي لكأس العالم للأندية

وبدأ النادي الأهلي الاستعداد لمشاركته بالبطولة مبكرًا بإبرام عدة صفقات منها من تواجد بالنصف الثاني من الموسم مثل النجم المغربي أشرف بنشرقي الذي انضم بالانتقالات الشتوية الماضية ومنها من ستكون بدايته بالمشاركة بكأس العالم للأندية مباشرة.

وتعاقد الأهلي مع لاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من نادي طرابزون التركي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الريان القطري، كما تعاقد على سبيل الإعارة مع نادي الوكرة القطري.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، إن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أتم التعاقد كذلك مع أحمد سيد "زيزو" بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، بجانب ضم حارس مرمى المقاولون العرب محمد أحمد "سيحا"، ولاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري بجانب عودة لاعب الوسط المالي أليو ديانج للفريق مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي.

وكان الأهلي قد أعلن مؤخرًا التعاقد رسميًا مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو لقيادة فريقه خلفًا للسويسري مارسيل كولر الذي تم انتهاء التعاقد معه بالتراضي عقب وداع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي إذ قاد عماد النحاس الفريق بصورة مؤقتة خلفًا له ونجح في التتويج معه بلقب الدوري.

وديات الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل إذ ستخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو.

مكافآت الأهلي في كأس العالم للأندية

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سبق وأعلن تخصيص جائزة إجمالية لكأس العالم للأندية تصل إلى مليار دولار للأندية الـ 32 المشاركة في البطولة على أن يحصل كل فريق يشارك بكأس العالم للأندية على مبلغ 9.55 مليون دولار وتزداد قيمة المكافآة مع تقدمه بأدوار البطولة.

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